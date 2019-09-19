Москва, 19 сентября, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Объём государственного долга России в ближайшие годы будет расти, но «сохранится на безопасном уровне — менее 20% ВВП», сообщает 19 сентября пресс-служба Минфина России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов

По оценке ведомства, в 2020 году государственный долг составит 17,1 трлн рублей, в 2021 году — 19 трлн рублей, в 2022 году — 21,1 трлн рублей.

Отмечается, что в общем объёме задолженности будет преобладать государственный внутренний долг в связи с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг в рублях: в 2020 году его доля составит 75,3%, в 2021 году — 76,4%, в 2022 году — 78,2%.

Объём Фонда национального состояния, по оценке Минфина, в 2020 году увеличится с 8,2 трлн рублей до 11,1 трлн рублей, в 2021 году — до 13,7 трлн рублей, в 2022 году — до 16,2 трлн рублей.

В ближайшие три года, согласно бюджетным правилам с учётом макропрогноза, средства ФНБ не предполагается направлять на финансирование дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, отметили в Минфине.