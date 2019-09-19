Ярославль, 19 сентября, 2019, 19:13 — ИА Регнум. В ярославской больнице скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева скончался пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось под Ярославлем 14 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области. Таким образом число жертв аварии выросло до девяти. Как ранее сообщало ИА REGNUM в Гаврилов-Ямском районе столкнулись фура и рейсовый автобус. На месте погибли оба водителя и пять женщин-пассажирок автобуса. Еще одна женщина умерла в тот же вечер в больнице. И вот в реанимации лечебного учреждения умер еще один пассажир автобуса. При аварии он получил тяжелые травмы.

ГУ МЧС по Ярославской области Место происшествия

«Кроме того, у него было тяжелейшее сопутствующее заболевание. Наши специалисты боролись за его жизнь, ситуация была на контроле и у федеральных коллег, мы проводили несколько видеоконсультаций с лучшими специалистами ведущих федеральных клиник, которые подтвердили выбранную нами тактику лечения. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью», — рассказал главный врач больницы имени Соловьева Игорь Виноградов.

На данный момент в лечебных учреждениях находится еще 12 пострадавших в аварии. 19 сентября из областной детской клинической больницы был выписан 7-летний мальчик, который также получил травму в дорожно-транспортном происшествии. По факту аварии возбуждено два уголовных дела, которые расследуются УМВД России по Ярославской области и следственным управлением СКР по Ярославской области.