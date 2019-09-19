Киев, 19 сентября, 2019, 19:06 — ИА Регнум. В Брюсселе на трехсторонних (ЕС-Украина-Россия) газовых переговорах украинская сторона предлагает подписать новый транзитный договор, который не устраивает ни Украину, ни Россию. Об этом 19 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов академик и вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Вряд ли сегодня будет достигнута какая-то конкретная договоренность, потому что это не те условия, которые заинтересуют Российскую Федерацию. Для Украины это тоже не очень выгодные условия. Наша газотранспортная система рассчитана на транспортировку порядка 100−110 млрд кубических метров газа в год. Если мы задействуем её всего-лишь на 60 млрд, мы теряем половину дохода. Так мы получаем порядка $3,1 млрд ежегодно, а если мы будем прокачивать 60 млрд, то это будет 1,5 млрд. Из них порядка половины (20−30 млрд грн.) уйдет на обслуживание самой ГТС», — рассказал Пашко.

Он обвинил президента Владимира Зеленского и его команду в некомпетентности.

«Я хочу обратить ваше внимание, какие колоссальные проколы делают нынешние правительство, президент и парламент из-за незнания, из-за того, что они — неквалифицированные люди. Они хотят сохранить транзит газа и зарабатывать на этом каких-то 1,5 или 3 млрд долл., при этом из них порядка 1 млрд уйдет на поддержание самой газотранспортной системы. Чистый доход будет еще меньше», — напомнил Пашко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Брюсселе проходят трехсторонние газовые переговоры. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что «Нафтогаз Украины» накопил в своих подземных газовых хранилищах более 19 млрд кубометров газа.

По его словам, на предстоящих переговорах Киев «не станет жертвой давления» Кремля. Украина на переговорах с Кремлем настаивает на подписании транзитного договора сроком на 10 лет. Минимальный объем транспортируемого газа должен составлять 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличить его до 90 млрд кубометров. Кремль хочет подписать транзитный контракт на год.