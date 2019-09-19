Москва, 19 сентября, 2019, 18:56 — ИА Регнум. В Московской городской думе избрали председателей 14 постоянных комиссий. Кандидатов на эти должности утвердили во время закрытого голосования, передаёт 19 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Московская городская дума

Председателем комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике утвержден Кирилл Щитов, комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике — Степан Орлов, комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению — Александр Козлов, комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию — Елена Николаева, комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций — Николай Зубрилин.

Председателем комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам стал Александр Семенников, комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья — Лариса Картавцева, комиссии по культуре и массовым коммуникациям — Евгений Герасимов, комиссии Мосгордумы по межпарламентскому сотрудничеству — Людмила Стебенкова, комиссии по науке и промышленности — Леонид Зюганов, комиссии по образованию — Евгений Бунимович, комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям — Валерий Головченко, комиссии по экологической политике — Александр Соловьев, комиссии по экономической и социальной политике — Людмила Гусева.