Киев, 19 сентября, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Экс-депутат Верховной рады VIII созыва от украинской партии «Батькивщина», носитель звания «Герой Украины» Надежда Савченко нашла работу политического комментатора на телеканале Zik. Об этом 19 сентября сообщается в анонсе, опубликованном на YouTube-канале телеканала.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

В видеоролике Савченко, облачённая в строгий костюм, обещает рассказать украинцам, что происходит в кулуарах Верховной рады, поведать секреты украинского парламента, рассказать, каким образом происходит хищение народных средств из бюджета, и многое другое.

Как пояснила Савченко, она будет будет находиться на заседаниях Верховной рады не для олигархов, журналистов или политиков, а для простых украинцев. По словам Савченко, она хочет, чтобы простые украинцы знали, как защитить свои права.

Новое политическое шоу называется «Комментатор. Комментарии от Савченко из зала заседания». Дебютный эфир телепередачи состоялся 19 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Надежда Савченко зарегистрировалась в центре занятости в качестве безработной.