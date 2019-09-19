Ижевск, 19 сентября, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Диверсификация производства в оборонно-промышленном комплексе должна быть системной и последовательной. Об этом 19 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума оружейников России в Ижевске.

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников России

«Грамотная, осмысленная диверсификация призвана обеспечить повышение финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса, открыть возможности для создания новых, квалифицированных рабочих мест», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что с точки зрения наращивания экспортного потенциала это «в полной мере касается и гражданской продукции». По его словам, в 2018 году доля гражданской продукции в отрасли составила почти 21%, но этот показатель мог бы быть и более высоким.

«Главное — примеров такой конкурентоспособной, имеющей устойчивый спрос продукции становится всё больше. Так, здесь, в Ижевске, например, группа компаний «Калашников» производит медицинскую технику, гражданские суда, электромобили и электромотоциклы. В концерне создан арктический беспилотник, разработана экипировка «Нанук», незаменимая в суровых условиях Арктики», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что «так же, как ижевцы, занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний, да и на внешний рынок должны все организации ОПК».

По словам Путина, государство продолжит поддерживать диверсификацию ОПК, поощрять введение льготных финансовых инструментов, стимулировать компании с государственным участием к закупкам отечественных аналогов зарубежной продукции, однако и сами компании должны соответствовать современным стандартам цены и качества, растущим запросам российского и мирового рынка.

«Словом, диверсификация производства ОПК должна быть системной и последовательной. Только так можно достичь намеченной цели — увеличить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объёма производства ОПК, а к 2030 — до 50%», — сказал президент.

Путин признал, что достигнуть такой амбициозной цели будет непросто, но подчеркнул, что эта задача не «нарисована на бумажке», а «продиктована требованиями времени».