Герус: «Украина готовится к тому, чтобы зиму пройти без транзита газа»
Киев, 19 сентября, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Сегодня в Брюсселе на переговорах трехсторонней контактной группы (ЕС-Россия-Украина) стороны вряд ли договорятся по транзиту или закупкам российского газа. Об этом 19 сентября в кулуарах Верховной рады заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Герус.
По его словам, переговоры с «Газпромом» и Кремлем всегда были сложными для Киева.
Он сообщил, что Украина готовится к тому, что с 1 января 2020 года Кремль полностью прекратит транзит по украинской газотранспортной системе.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Брюсселе проходят трехсторонние (ЕС-Украина-Россия) газовые переговоры. Накануне правительство Украины провело анбандлинг компании «Нафтогаз Украины», создав независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) — АО «Магистральные газопроводы Украины». По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, Украина на переговорах с Кремлем будет настаивать на подписании нового транзитного договора сроком на 10 лет. При этом минимальный объем транспортируемого газа должен составлять 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличить его до 90 млрд кубометров.