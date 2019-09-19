Киев, 19 сентября, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Сегодня в Брюсселе на переговорах трехсторонней контактной группы (ЕС-Россия-Украина) стороны вряд ли договорятся по транзиту или закупкам российского газа. Об этом 19 сентября в кулуарах Верховной рады заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Герус.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Сегодня только первая часть этих переговоров… Будет обсуждаться много вопросов, связанных и с ценой на газ, и с транзитом. Думаю, вряд ли будет принято какое-то решение. Это важный этап, чтобы мы в ближайшие месяцы или в ближайшие недели смогли подойти к какому-то конкретному решению», — сказал Герус.

По его словам, переговоры с «Газпромом» и Кремлем всегда были сложными для Киева.

«Сложно давать прогноз. Очевидно, переговоры будут непростыми, потому что переговоры с «Газпромом» всегда непростые. Тем не менее у Украины есть своя переговорная позиция: мы хотим работать по европейским правилам, мы хотим, чтобы выполнялось решение Стокгольмского арбитража по транзиту и по цене на газ», — добавил Герус.

Он сообщил, что Украина готовится к тому, что с 1 января 2020 года Кремль полностью прекратит транзит по украинской газотранспортной системе.

«Украина готовится к тому, чтобы эту зиму можно было спокойно пройти и без транзита. Мы готовимся к худшему сценарию. Когда ты готов к худшему сценарию, тогда, скорее всего, худший сценарий не произойдет», — подытожил Герус.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Брюсселе проходят трехсторонние (ЕС-Украина-Россия) газовые переговоры. Накануне правительство Украины провело анбандлинг компании «Нафтогаз Украины», создав независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) — АО «Магистральные газопроводы Украины». По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, Украина на переговорах с Кремлем будет настаивать на подписании нового транзитного договора сроком на 10 лет. При этом минимальный объем транспортируемого газа должен составлять 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличить его до 90 млрд кубометров.