Владимир Путин направил приветствие Всемирному форуму «Хлеб, ты – мир»
Боровск, Калужская область, 19 сентября, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Пленарное заседание Всемирного форума по хлебопечению «Хлеб, ты — мир» в Калужской области 19 сентября открылось с приветствия президента Российской Федерации Владимира Путина участникам и гостям мероприятия. Его зачитал помощник главы государства Игорь Левитин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Приветствую вас на Международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир». Отрадно, что щедрая и гостеприимная калужская земля вновь становится площадкой для масштабного и яркого проекта. Он объединил представителей кооперативного движения из десятков стран мира. Отмечу, что деятельность потребительских кооперативов основана на взаимопомощи, социальной ответственности и инициативности граждан, во многом содействует росту экономики и предпринимательской активности, качественному развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни людей. И, конечно, замечательным подарком для посетителей, для всех, кто стремится лучше познать культуру, народные обычаи и кухню разных народов станут фестивальные мероприятия, посвященные хлебопечению и кондитерскому искусству. Уверен, что Форум будет способствовать укреплению международного гуманизма, бизнес-сотрудничества, связей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, туризме, сфере потребительской кооперации. Послужит популяризации национальных кулинарных традиций, росту интереса молодежи к истории и наследию предков, к достопримечательностям Калужской области. Останется в памяти как большое событие, в центре которого — человеческое общение, ценности дружбы, открытости и взаимоуважения, рождение новых перспективных идей и предложений. Желаю всем успехов, самых добрых и незабываемых впечатлений», — сказано в приветственном адресе президента России.
В рамках работы Международного форума «Хлеб, ты — мир», который проходит в Боровском районе Калужской области, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор области Анатолий Артамонов осмотрели выставочную экспозицию регионов России.
Составной частью калужской экспозиции стала ежегодная областная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень — 2019». Помимо экспозиций муниципальных районов на ней представлены достижения предприятий регионального облпотребсоюза, организован фестиваль натуральной фермерской продукции «Своё» и специализированная выставка оборудования для хлебопекарного и кондитерского производства.
Для гостей мероприятия прошел мастер-класс «Искусство изготовления вкусной выпечки из натуральных продуктов». Лучшие экспозиции районов будут отмечены призами конкурса «Хлебосольная Калужская земля».
В числе оригинальных экспонатов российских регионов — пирог весом около 200 кг в форме карты Оренбургской области «Многонациональное Оренбуржье», татарские национальные изделия баурсак, чак-чак, хворост, казылык, гусь вяленый и самый большой в России «Монгольский самовар». Алтайский край провел дегустацию сырной и медовой продукции, напитков из лекарственных трав, закусок из папоротника, представил презентацию социального проекта «Блокадный хлеб». Астрахань в рамках экспозиции «Шалаш рыбацкий» провела дегустацию ухи, а также произвела чеканку монет с символикой Центросоюза и «Хлеб, ты — мир». Калининград привез коллекцию из янтаря, Республика Бурятия устроила дегустацию блюд национальной кухни, Нижегородская область познакомила всех с городецкой золотой вышивкой, а Краснодарский край с расписными имбирными пряниками. Тургеневские барышни представили региональные бренды Орловской области. Свердловская область познакомила гостей экспозиции с коллекцией раритетных мотоциклов «УРАЛ», арт-объектом «Большая Медная гора», муляжами самоцветов. Удмуртия организовала на стенде изготовление национальных кукол и расписных тарелок. Поморы предлагали попробовать архангельские пряники «казули» и местные деликатесы, примерить элементы национальной одежды, познакомиться с особенностями празднования архангельского Нового года.