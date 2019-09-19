Смоленск, 19 сентября, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Распоряжение о передаче 100% акций смоленского завода «Кристалл», крупнейшего российского производителя бриллиантов, компании «Алроса» подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ от 11 сентября размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

100% акций предприятия находятся в федеральной собственности, стоимость предприятия оценивается в 1,9 млрд рублей. 24 сентября вопрос о приобретении акций должен рассмотреть наблюдательный совет «Алросы».

«Кристалл» сегодня является единственным в России предприятием полного цикла обработки драгоценных камней всех размеров. Пакет акций смоленского завода находится в федеральной собственности. О возможной приватизации предприятия в 2018 году заявлял Минфин, но тогда возможность сделки отклонил наблюдательный совет «Алросы».