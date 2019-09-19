Москва, 19 сентября, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Проблемы, возникшие из-за возможного строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) столицы, озвучили на первом заседании Московской городской думы. Угрозы, связанные со строительством объекта, озвучил депутат Мосгордумы Павел Тарасов (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

Депутат рассказал, что на отдельных участках трассу планируют построить всего в «15 метрах» от жилых домов, взамен снесённых из-за строительства гаражей не предоставили новых парковочных мест. Однако наибольшую угрозу представляет могильник радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово, вдоль которого планируют построить ЮВХ.

«Самая большая проблема — свалка радиоактивных отходов. По оценке ФГУП «РАДОН» — это более 60 тысяч тонн радиоактивных отходов, максимальное значение в открытом доступе — 6 тысяч микрорентген в час. Это всё находится на оползневом опасном склоне. К сожалению, несмотря на большую протестную активность людей против нерационального, преступного проекта планировки хорды, они не были услышаны. На мой взгляд, необходимо остановить разработку проекта строительства, обеспечить очистку склона и возвращаться к публичным слушаниям», — заявил депутат Мосгордумы.