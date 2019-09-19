Белгород, 19 сентября, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Рельсовый автобус «Белгород — мкр. Новая жизнь — 134 км» перевёз юбилейного пассажира. С момента запуска маршрута в ноябре 2018 года на городском поезде проехало 10 тысяч человек. Обладателю юбилейного билета вручили памятный сертификат и оплаченный проездной абонемент на месяц поездок в пригородном транспорте, сообщили 19 сентября в пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта.

Пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области Городской поезд

Пассажира поздравил генеральный директор пригородной пассажирской компании «Черноземье» Виталий Шульгин. Он пояснил, что во второй декаде октября 2019 года появятся два дополнительных остановочных пункта — в районе рынка «Салют» и учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. От новой платформы до спорткомплекса проложат пешеходную дорожку.

«Мне очень нравится. Это удобно, комфортно. В поезде красиво, чисто, светло, всегда есть сидячие места и до работы недалеко», — поделилась впечатлениями от городского поезда обладатель 10-тысячного билета Марина Сокорева.

Рельсовый автобус запустили для улучшения транспортного обслуживания жителей нового микрорайона. Это совместный проект ППК «Черноземье» и департамента строительства и транспорта Белгородской области. Городской поезд курсирует по рабочим дням, он делает по два рейса в утренние и вечерние часы пик.