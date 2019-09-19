Барабинск, Новосибирская область, 19 сентября, 2019, 17:47 — ИА Регнум. В городе Барабинске Новосибирской области на Мемориальном комплексе павшим барабинцам в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. произошёл пожар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Барабинска Мемориальный комплекс павшим барабинцам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. после пожара

Как уточнили в ГУ МЧС РФ по региону, возгорание произошло накануне днём, 18 сентября.

«В результате пожара повреждена венки на территории монумента. Закопчение стены пилона, — уточнили в ведомстве. — На тушение привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава».

Как отметили ИА REGNUM в администрации города, мэр Барабинска выезжал на место происшествия и поручил службам благоустройства принять меры для ликвидации последствий возгорания.

Причины возгорания сейчас устанавливаются. Однако, по словам очевидцев, возгорание произошло от горящих свечек — из-за ветра огонь перекинулся на стоявшие рядом венки.