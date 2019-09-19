Набережные Челны, Татарстан, 19 сентября, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Начиная с сегодняшнего дня отоплением обеспечат социальные объекты, а в жилые дома Набережных Челнов тепло придёт 25 сентября. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Илья Зуев 19 сентября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

В Набережных Челнах тепло поступит прежде всего на социальные объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения, объекты социальной защиты, культуры и спорта.

«Одномоментно дать тепло во все объекты — мероприятие невыполнимое, поэтому оно подается поэтапно. В первую очередь мы заботимся о наших детях», — сказал Илья Зуев.

Напомним, по прогнозу синоптиков на выходных в Татарии ожидается сильное похолодание возможно выпадение осадков в виде мокрого снега.