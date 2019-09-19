Симферополь, 19 сентября, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Интерес жителей материковой России к ведению бизнеса в Крыму продолжает расти. Об этом в интервью ТАСС 19 сентября рассказал руководитель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Могу точно заявить, что интерес по запуску бизнеса или открытию своего представительства в Крыму неуклонно растёт с каждым годом, запрос есть со всех уголков России, начиная от Камчатки и заканчивая Екатеринбургом», — отметил Лапенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымском отделении «Опоры России» сообщили, что за минувшие пять лет на полуострове стало в два раза больше предприятий малого бизнеса.