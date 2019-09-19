Волгоград, 19 сентября, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко считает, что у Волгоградской области «должно быть более мощное движение в развитии». Этому будет способствовать управленческий опыт главы региона Андрея Бочарова. Рабочая встреча прошла в Москве 19 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба СФ РФ Валентина Матвиенко и Андрей Бочаров

В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации приоритетных региональных и национальных проектов. Особое внимание уделили созданию основ единой современной пациент-ориентированной системы здравоохранения Волгоградской области.

«За основу мы взяли развитие онкослужбы. Строим при поддержке президента современный онкоцентр — проект находится в высокой степени реализации», — доложил Андрей Бочаров.

Председатель Совета Федерации считает, что за первый губернаторский срок сделано не мало. И предстоит продолжить работу на благо людей.

«Сейчас от Вас ждут нового прорыва. Второй срок должен быть максимально результативным. Потому с учётом накопленного опыта должно быть более мощное движение Волгоградской области в развитии. Это хорошо, что Вы видите стратегию развития. Масштабные проекты будут локомотивами, которые позволят создавать новые точки роста экономики, люди почувствуют совершенно другие условия для жизни. От губернатора очень много зависит, и я желаю вам успехов», — отметила Валентина Матвиенко.

В Волгоградской области строительство объездной дороги вокруг Волгограда и онкоцентра, а также экологическое решение вопроса Волго-Ахтубинской поймы называют проектами XXI века, они помогут урегулировать вопросы, которые существовали десятилетиями в регионе.