Махачкала, 19 сентября, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Обыски, прошедшие сегодня, 19 сентября, в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Махачкалы, связаны с расследованием уголовного дела о махинациях при внесении данных в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По данным следствия, в апреле и мае 2019 года неустановленные лица от имени генерального директора одной из компаний представили в ИФНС по Ленинскому району Махачкалы документы, содержащие заведомо ложные данные. Сделано это было для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, а именно о выходе одного и входе другого участника компании, а также о её переименовании.

«В рамках расследования уголовного дела в помещении налоговой инспекции по Ленинскому району города Махачкалы следователями совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД республики проведены обыски в целях изъятия интересующих следствие предметов и документов», — пояснили в СК.

В настоящее время по делу следователи проводят мероприятия, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к уголовной ответственности.