Тюмень, 19 сентября, 2019, 17:29 — ИА Регнум. В Тюмени на пешеходном Цветном бульваре появится единый оператор, который будет контролировать там предпринимательскую деятельность. Об этом заявил на заседании Тюменской областной думы 19 сентября директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

Елена Миронова Фонтан на Цветном бульваре

Единый оператор будет выдавать разрешения на торговлю, а также определять виды товаров, которые реализуют на пешеходной улице Тюмени, которая пользуется популярностью у горожан и туристов. Таким образом собираются пресечь стихийную торговлю, которая на данный момент процветает в этом месте.

Отмечается, что на сегодняшний день на Цветном бульваре предприниматели сдают в прокат детские электромобили, катают отдыхающих на лошадях и верблюдах, торгуют сувенирами, сладкой ватой, попкорном и другими продуктами. Услуги эти не всегда лицензированы, не все товары отвечают требованиям безопасности.