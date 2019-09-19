Феодосия, Крым, 19 сентября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Причиной возгорания сухостоя в районе крымского посёлка Орджоникидзе, в результате которого выгорело более 45 га сухостоя, могло стать неосторожное обращение с мангалом. Об этом 19 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

«Предварительно установлено, что возгорание сухой растительности и лесной подстилки произошло из-за неосторожного обращения граждан с огнём при приготовлении пищи на мангале», — отметили в МЧС.

По словам специалистов, в данный момент ведётся розыск причастных к возникновению пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание сухой травы произошло 18 сентября вечером. На следующий день в 16:00 удалось полностью ликвидировать пожар.