Москва, 19 сентября, 2019, 17:14 — ИА Регнум. В рамках Федерального проекта «Оздоровление Волги» проведут модернизацию очистных сооружений, восстановят экосистему Нижней Волги и поднимут с её дна затонувшие суда. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, выступая 19 сентября на заседании коллегии Минприроды РФ «По вопросу реализации национального проекта «Экология».

Исаак Левитан. Волга. 1889

По его словам, целевые показатели проекта «Оздоровление Волги» будут достигнуты, и агентство не видит на этом направлении каких-то рисков и осложнений. При этом он признал, что агентство «немного медленно» вошло в реализацию основного мероприятия по модернизации очистных сооружений, но, как заметил Кириллов, он надеется, что отставание удастся наверстать.

«Нам предстоит проработать вопросы водного биоразнообразия и восстановления рыбных запасов реки Волга», — сказал также глава Федерального агентства.

Кроме того, чиновники изучат перспективы использования туристского и рекреационного потенциала региона.