Волгоград, 19 сентября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поздравила губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с избранием на должность. Политик провела рабочую встречу с главой региона и отметила, что область может быть в числе лидеров, сообщили 19 сентября в пресс-службе СФ.

Цитата из видео «Встреча В. Матвиенко с губернатором Волгоградской области А. Бочаровым». council.gov.ru Валентина Матвиенко и Андрей Бочаров

Успешные выборы это только первый шаг, отметила Валентина Матвиенко. Теперь руководителю области нужно сосредоточиться на выполнении текущих проектов.

«Я вас искренне поздравляю с избранием, с тем высоким доверием, которое вам оказали жители Волгоградской области. Нужно внимательно проанализировать, какие новые направления развития требуются в регионе, как повышать благосостояние людей, исполнять национальные проекты, как реализовывать курс президента на обновление страны. У Волгоградской области есть все условия, чтобы быть в числе лидеров», — сказала Валентина Матвиенко.

Андрей Бочаров рассказал о реализации в регионе крупнейших проектов: строительстве объездной дороги, оздоровлении Волго-Ахтубинской поймы, реформу здравоохранения.

«Совет Федерации оказывал неоценимую помощь при решении важных вопросов социально-экономического развития», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Волгоградской области прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. За Андрея Бочарова проголосовало 76,81% избирателей. Явка на выборах составила 41,23%.