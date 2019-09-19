Тюмень, 19 сентября, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Участники программы «Сотрудничество» по переселению граждан из районов Крайнего Севера на юг Тюменской области могут выбирать жильё в стадии строительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в главном управлении строительства региона.

Геннадий Семаков. В новых условиях. 1957

Ранее участники программы могли приобретать по сертификату только готовое жильё на первичном рынке.

С 1 июля 2019 года застройщики заключают договоры долевого участия только с использованием эскроу-счетов. Поэтому участники программы «Сотрудничество» не рискуют остаться без жилья, участвуя долевом строительстве, считают в ГУС по Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Сотрудничество» финансируется ЯНАО и ХМАО, которые перечисляют в бюджет Тюменской области часть налога на добычу полезных ископаемых и 29,5% налога на прибыль организаций. Из этого «общего котла» финансируются совместные проекты, такие как строительство межрегиональных дорог, жилья и социальных объектов, субсидирование пассажирских и авиаперевозок.