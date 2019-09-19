Калуга, 19 сентября, 2019, 16:52 — ИА Регнум. В Калужской области учитель Корекозевской средней общеобразовательной школы Перемышльского района Сергей Везеничев победил в конкурсе профессионального мастерства среди молодых специалистов в области охраны окружающей среды. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Admoblkaluga.ru На заседании конкурсной комиссии

По информации ведомства, 19 сентября в Калуге в рамках V Международного экологического форума «Экопросвещение» были подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов в области охраны окружающей среды. На заочном этапе конкурсанты подготовили материалы, в которых предложили свои варианты решений экологических проблем региона. Авторы девяти лучших работ защищали свои предложения перед конкурсной комиссией, которую возглавила доцент калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, член-корреспондент Общероссийской общественной организации «Российская академия естественных наук» Галина Лаврентьева. В программу состязаний вошли также тестирование на знание теоретических основ профессии и самопрезентация на тему: «Я и моя работа на производстве».

Организаторами конкурса выступили министерство образования и науки области, региональное министерство природных ресурсов и экологии, Областной молодежный центр и ООО «Фирма «Экоаналитика».