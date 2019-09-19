Киев, 19 сентября, 2019, 16:42 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 19 сентября, курс доллара опустился до нового минимума с начала года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

В частности, в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем в среднем снизился на 6 копеек — до 24,75 гривен за доллар.

Национальный банк установил курс на минимальном значении в 2019 году — 24,61 гривен за доллар, также снизив его на 6 коп. по сравнению с прошедшим днем.

Вместе с тем экономист Александр Охрименко в своем комментарии заявил, что в украинских реалиях тяжело сказать, какой курс будет завтра, но зато понятно, какой риск сейчас имеет место на валютном рынке Украины.

«С начала года нерезиденты скупили украинских ОВГЗ на сумму около 90 млрд грн, это около 3 млрд долларов. Частично и ревальвация гривны произошла за счет этих денег. Пока нерезиденты покупают ОВГЗ — все хорошо. Даже когда нерезиденты, получив проценты или сумму погашения ОВГЗ, купили новые ОВГЗ. Все всех устраивает. Но если нерезиденты (а это, как правило, деньги наших людей, которые держат в оффшорах) решат, что им не выгодно покупать новые ОВГЗ, и они хотят вернуть деньги за границу?», — задается вопросом эксперт.

По его словам, это может спровоцировать резкий рост спроса на валюту. Такая ситуация, подчеркивает Охрименко, уже была на Украине в сентябре 2008 года.

«Тогда нерезиденты тоже перестали покупать ОВГЗ и захотели скупить валюту и перечислить за границу. Все этого тогда привело к тому, то курс доллара с 4,6 грн резко вырос до 6 грн, а потом 7,7 грн», — напоминает экономист.

Охрименко утверждает, что такой же сценарий может повториться и сейчас, если НБУ при росте спроса на валюту не будет активно продавать валюту из золотовалютных резервов. По его мнению, в итоге нынешняя ревальвация гривны может резко поменяться на девальвацию, а курс доллара будет не 24,5 грн, а 35 грн за доллар и даже больше.

ИА REGNUM напоминает, что в проекте госбюджета на 2020 год, который 20 сентября будет представлен в Раде, расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года — 28,2 грн/доллар. Что касается нынешнего года, в бюджет-2019 заложен курс 29,4 грн за 1 доллар.