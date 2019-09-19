Монреаль, Канада, 19 сентября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Независимая канадская студия Kitfox Games выпустит симулятор создания музея Mondo Museum в 2020 году. Об этом 18 сентября рассказал портал DualShockers.

Игра Mondo Museum

В Mondo Museum игроки смогут создать собственный музей, выбирая одну из нескольких тематик: историю, искусство, космос и др. После постройки здания геймеры будут заниматься менеджментом: привлекать посетителей, привозить новые экспонаты и получать прибыль.

Ранее в сети появился новый трейлер игры Planet Zoo. В ней игроки смогут построить свой собственный зоопарк и руководить его работой.