Москва, 19 сентября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Законопроект о налоговых льготах для компаний, реализующих программы по укреплению здоровья работников, внесли в Госдуму заксобрание Башкирии и депутат Госдумы Ильдар Бикбаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Работники

Поправки вносятся в Налоговый кодекс и предполагают включение расходов на внедрение и реализацию программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) в расходы по статье 255 НК, уменьшающие налогооблагаемую прибыль.

Во многих организациях предпринимаются значительные усилия по укреплению здоровья работников, но это делается по усмотрению руководства таких организаций вне каких-либо правовых условий, способствующих таким действиям, отмечают авторы. Инициатива призвана стимулировать работодателя.