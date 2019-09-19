Москва, 19 сентября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 9 по 15 сентября не изменилась и сохранилась на уровне 44,60 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Исходя из данных ведомства, средняя цена на бензин в России не меняется уже четвёртую неделю подряд и находится на указанном уровне с середины августа.

По состоянию на 16 сентября средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла в среднем 42,23 рубля, марки АИ-95 — 45,66 рубля, марки АИ-98 — 51,47 рубля.

Цена на дизельное топливо также сохранилась на уровне прошлой недели — 46,15 рубля за литр.

Как сообщается, подорожание бензина в течение недели наблюдалось в Грозном, Улан-Удэ и Ленинградской области, где прирост цен составил 0,1%. Снижение цен отмечено в Севастополе — на 0,2%, Симферополе и Абакане — на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены в среднем не изменились.