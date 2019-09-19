Севастополь, 19 сентября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. В Севастополь привезут главную икону Военно-морского флота «Святой апостол Андрей Первозванный». Об этом 19 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Mil.ru Главная икона Военно-морского флота «Святой апостол Андрей Первозванный»

«Встреча реликвии пройдёт в кафедральном соборе Святого равноапостольного князя Владимира в Херсонесе 20 сентября. Два дня продлится поклонение иконе, затем она на борту фрегата «Адмирал Макаров» совершит переход в Грецию и в сирийский порт Тартус», — уточнили в пресс-службе.

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