В Севастополе ждут главную икону ВМФ
Севастополь, 19 сентября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. В Севастополь привезут главную икону Военно-морского флота «Святой апостол Андрей Первозванный». Об этом 19 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ.
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«Встреча реликвии пройдёт в кафедральном соборе Святого равноапостольного князя Владимира в Херсонесе 20 сентября. Два дня продлится поклонение иконе, затем она на борту фрегата «Адмирал Макаров» совершит переход в Грецию и в сирийский порт Тартус», — уточнили в пресс-службе.
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