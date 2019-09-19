Ярославль, 19 сентября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области отказался отменять решение первого собрания кредиторов сельскохозяйственного предприятия «Вощажниково», на котором было принято решение о введении через суд процедуры конкурсного производства в рамках банкротства компании. Рассмотрение вопроса о введении конкурсного производства на предприятии назначено в Ярославском арбитраже на 23 сентября.

СКП «Вощажниково»

17 сентября 2019 года Арбитражный суд Ярославской области рассмотрел заявление АО СХП «Вощажниково» и одного из конкурсных кредиторов предприятия — Олега Федунова. Заявители требовали признать незаконным первое собрание кредиторов компании, на котором было принято решение о том, чтобы ходатайствовать в суде о введении процедуры банкротства.

Напомним, что в январе 2019 года ВЭБ. РФ обратился в ярославский арбитраж с заявлением о возбуждении производства по делу о банкротстве «Вощажниково» (дело № А82−328/2019). Банк в конце 2018 года обнаружил нарушения в расчетах по кредиту в 6 млрд рублей со стороны сельхозпредприятия «Вощажниково». В 2010 году «Вощажниково» взяло в банке кредит на строительство двух молочно-товарных комплексов (МТК 1 и МТК 2) и молокоперерабатывающего завода (МПЗ). Была выполнена только часть работы — по строительству комплексов. Кредитные деньги были потрачены, но завод так и не построен.

Предприятие «Вощажниково» отстаивает свою жизнеспособность, не желая становиться банкротом. Ранее компания обжаловала арбитражные решения о введении процедуры наблюдения, но безуспешно. А в заседании суда 17 сентября рассматривалась жалоба «Вощажниково»: предприятие решило оспорить принятые решения первого собрания кредиторов, которое прошло 21 июня.

Как заявила в заседании арбитражного суда Ярославской области представитель компании «Вощажниково», Наталья Шпондаренко, на июньском собрании кредиторов было принято решение по 12 вопросам повестки дня.

«Из них самые существенные моменты, нарушающие наши права, — это решение собрания о том, чтобы обратиться с ходатайством в суд о банкротстве предприятия. Также предлагалось включить в повестку дня решение о заключении мирового соглашения, но этот вопрос не было включен в перечень вопросов, обсуждаемых на собрании», — заявила представитель сельхозпредприятия.

Также «Вощажниково» считает, что был некорректно составлен отчет.

«В нем не в полном объеме были представлены сведения от временного управляющего, которые могли бы в полной мере дать оценку финансовому состоянию должника», — сообщили представители компании. «Также не было учтено, что банкротство такого градообразующего предприятия понесет за собой социальные последствия», — заметила госпожа Шпондаренко.

Должник — компания «Вощажниково», сообщила представитель предприятия, намеревался воспользоваться своим правом применить процедуру реструктуризацию долгов — в соответствии с Федеральным законом №83 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», но ей не дали этого сделать.

Представитель ВЭБ. РФ, Станислав Рябузов, в свою очередь, заметил, что ни предприятие «Вощажниково», ни второй заявитель-кредитор не обращались в суд с заявлением об отложении проведения собрания акционеров, так что временный управляющий действовал в соответствии с буквой закона.

«Мировое соглашение может быть заключено и позже. То, что это не обсуждалось на собрании, никак не нарушает права кредиторов и должника», — сообщил господин Рябузов.

Кроме того, статус должника как градообразующего предприятия судом не установлен, отметили и представитель банка, и представитель временного управляющего. А если статус градообразующего предприятия не установлен, то администрация не может участвовать в деле о банкротстве и тем более в собрании кредиторов.

«Должник не может воспользоваться законом номер 83 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» для восстановления своей платежеспособности за счет финансовой поддержки государства — в отношении него введена процедура банкротства, а в этом случае в отношении таких предприятий подобная господдержка не применяется», — напомнил представитель ВЭБ.РФ.

Представитель временного управляющего Лилит Маилян, поддержав позицию банка, заметила также: «Когда возбуждается дело о банкротстве, сельхозпредприятие утрачивает право на реструктуризацию». Кроме того, если статус градообразующего предприятия не установлен, то администрация не может участвовать в деле о банкротстве и тем более в собрании кредиторов, сообщила госпожа Маилян. Что касается платежеспособности «Вощажниково», то, как отметила в своих доводах сторона-ответчик, «платежеспособность оценивается из свободных средств, которые должник может направить на погашение задолженности. Временный управляющий сделал вывод, что таких средств недостаточно».

Виталий Самойлов, представитель компании «Вощажниково», сообщил в ответ, что за последние 4 года показатель платежеспособности сельхозпредприятия составляет 290 млн рублей, а это 24 процента рентабельности.

Выслушав доводы сторон, судья Нинель Нащекина приняла решение оставить требования должника — компании «Вощажниково» и конкурсного кредитора Олега Федунова о признании первого собрания акционеров сельхозпредприятия без удовлетворения.

На заседании суда представители «Вощажниково» сообщили, что уже подали ходатайство в суд о признании компании градообразующим предприятием, для того, чтобы были основания применить к «Вощажниково» особый порядок банкротства. Дата заседания по этому вопросу еще не известна.

Кредиторы «Вощажниково» считают, что предприятие с помощью Администрации умышленно затягивает рассмотрение основного вопроса — введение процедуры конкурсного производства.

Рассмотрение вопроса о введении конкурсного производства назначено Ярославским арбитражным судом на 23 сентября.