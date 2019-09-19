Москва, 19 сентября, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Москва готовится к проведению реформы поликлинической помощи. Об этом 19 сентября доложил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Дмитрий Медведев и Сергей Собянин

«Создан проект современной поликлиники — новый дизайн, новая логистика. И под это созданы проекты реконструкции и ремонта значительного количества клиник, которые находятся в морально устаревшем состоянии. Со следующего года 50 поликлиник будут запущены в этот проект», — рассказал мэр.

По его словам, в течение трёх лет около 140 поликлиник будут реконструированы под новые стандарты, которые согласованы с Министерством здравоохранения.

«Это фронт-офис здравоохранения, куда каждый год миллионы и миллионы людей обращаются», — заявил Собянин.

Председатель правительства согласился с доводами докладчика.