Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Открывшаяся в Нью-Йорке 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, по оценке генсека организацииАнтониу Гутерреша, уделит повышенное внимание проблеме изменения климата, сообщает 19 сентябряСиньхуасо ссылкой на пресс-конференцию главы ООН.

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

Напугав общественность «апокалиптическими пейзажами», подобными Багамским островам, которые Гутерреш посетил после урагана «Дориан», чиновник потребовал от мирового сообщества немедленных действий. 23 сентября под его председательством планируется проведение саммита по мерам противодействия изменению климата. В нём, как ожидается, примут участие прибывшие на сессию Генеральной Ассамблеи ООН главы государств и правительств и бизнесмены.

Саммит собираются предварить Молодежной встречей ООН по климату, который пройдет 21 сентября.