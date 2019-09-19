Москва, 19 сентября, 2019, 16:31 — ИА Регнум. В Московской городской думе седьмого созыва сформированы профильные комиссии. Их состав был утверждён на первом заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская городская дума

Каждый депутат вправе стать членом максимум трёх комиссий. В эти минуты в Мосгордуме народные избранники, входящие в комиссии, избирают председателей. Утверждать их будут на тайном голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, представителем Мосгордумы в Совете Федерации РФ избрана Инна Святенко.