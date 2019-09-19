Москва, 19 сентября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 19 сентября утром торговадась вблизи недельных минимумов у отметки в $63 за баррель. Сообщение о том, что Саудовская Аравия восстановит мощности к концу месяца, помогли «медведям» отыграть свои позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

ArtseBie Нефть

«Министр энергетики саудитов Абель Азиз бен Сальман также указал на уже восстановленные поставки нефти своим клиентам на ранее установленном уровне.

Еще одним фактом снижения цен на нефть стал вчерашний отчет от министерства энергетики США по запасам сырой нефти, в котором было указано на увеличение сырья в хранилищах чуть больше 1 млн баррелей.

Учитывая, что число активных буровых на прошлой неделе снизилось на пять штук, данное увеличение больше связано со снижением спроса на энергоносители.

Какое бы затишье ни происходило в торговых спорах между США и Китаем, вывод следует только один — спрос на энергоресурсы будет падать. Поэтому всплеск на нефтяном рынке в начале недели — это не более чем ложный технический пробой ценового уровня сопротивления основной нисходящей тенденции.

Исходя из вышесказанного, следует вывод о полном учете всех факторов в нефтяных котировках на сегодняшний день. Цена на нефть марки Brent с большей вероятностью продолжит боковое движение до конца недели в достаточно узком диапазоне $62,20−63,80 за бочку», — полагает эксперт.

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