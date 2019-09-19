Уфа, 19 сентября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Ночью 20 сентября в Башкирии вновь ожидаются порывы ветра до 21 м/с. Об этом 19 сентября предупреждает пресс-служба республиканского государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Гюстав Курбе. Порыв ветра. 1865

В связи с этим спасатели рекомендует соблюдать основные правила безопасности при порывах ветра и быть внимательными.

Напомним, что 19 сентября из-за сильного порыва ветра в Башкирии было зафиксировано 7 случаев срыва кровли и 9 случаев отключения электроэнергии.