Боровск, Калужская область, 19 сентября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. В Калужской области 19 сентября в рамках Международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир» открылся 71-й конгресс Международного союза пекарей и кондитеров. В его заседании принял участие губернатор Анатолий Артамонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Участников конгресса приветствовал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

Приветствуя участников, Анатолий Артамонов отметил: «Я уверен, что на гостеприимнейшей калужской земле вы придёте к соглашениям в вашей благородной деятельности. Пекари — позитивные радостные люди, потому что, если в хлеб не вложено добро, он не будет вкусным, и человек не будет испытывать радость от него. У нас есть поговорка «Хлеб всему голова», и мы с особым волнением встречаем ваш Конгресс. Для нас честь принимать это событие».

Губернатор Анатолий Артамонов сказал и о достижениях Калужской области в сфере хлебопечения, подчеркнув, что в регионе возродили Гильдию хлебопеков. «У нас хлебопечение всегда было очень почетным делом. Наши хлебопеки знали, как делать вкусный хлеб. Огромной популярностью в стране в 17−18 веке пользовалось калужское тесто. Это лакомство вместо конфет. И вкусное, и полезное одновременно. Сегодня в области 60 пекарен и заводов. Каждый из них хочет стать лучше. Конкуренция порождает высокое качество. Две тысячи человек работают на этих предприятиях, чтобы обеспечить область вкусным хлебом».

Отраслевой конгресс Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC), в который входят, представили 40 стран мира, проходит раз в четыре года. В 2019 году принято решение провести заседание Конгресса в России. В программе — доклады представителей нашей страны и зарубежных государств. Одним из мероприятий станет конференция «Хлебный сомелье», на которой гостей и участников мероприятия познакомят с особенностями этой специальности. В рамках данного мероприятия традиционно проходит и соревнование пекарей.

Профессиональные состязания, в которых примут участие 24 команды из 20 регионов России, пройдут на полностью оборудованных стендах-пекарнях. Пекари продемонстрируют свои умения — испекут два вида хлеба, два вида сдобных изделий и декоративное изделие. В Кубке примут участие, как молодые начинающие пекари, так и профессионалы, которые имеют за плечами большой опыт работы на хлебопекарных производствах. Соревнования проводятся по пяти номинациям.