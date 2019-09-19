Киев, 19 сентября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Украинский эксперт Валентин Землянский считает, что официальный Киев должен немедленно отреагировать на высказывания посла Украины в Сербии Александра Александровича, который призвал международное сообщество «сделать распад России своей стратегической политикой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Эксперт отмечает, что если после такого заявления не будет организационных выводов — значит, по сути, проект бывшего главы украинской дипломатии Павла Климкина в МИД Украины реинкарнирован.

«Молодец! Мы же не рассчитываем на мирное урегулирование и нормандский формат, и на транзит», — иронизирует Землянский.

ИА REGNUM напоминает, что, по мнению Александровича, достичь поставленной цели (развал России) можно без прямых военных действий — путём введения санкций против руководства РФ, ограничений для энергетического, банковско-финансового и военно-технического секторов, запретов на продажу современных технологий и обрушения цен на нефть.

Павел Климкин занимал пост главы МИД Украины при президенте Порошенко и известен своими радикальными антироссийскими заявлениями. При президенте Зеленском его сменил Вадим Пристайко, который считается более умеренным дипломатом.

Ранее бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил сожаление, что Украина не может открыто объявить России войну, поскольку у неё нет ядерного оружия. Статья посла в Сербии опубликована на ресурсе «Цензор.нет», который считается подконтрольным Турчинову и его соратникам по партии «Народный фронт».