Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.

Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США Уилл Смит в роли Генри Брогана

Фильм снят на рекордной скорости 120 кадров в секунду в формате 3D, с разрешением 4К. По словам супервайзера фильма по визуальным эффектам, зрители окажутся в «самом эпицентре экшена вместе с актёрами».

На своих страницах в соцсетях, а так же в тематических пабликах зрители пишут, что фильм поражает своей реалистичностью, хореография боев выглядит намного эффектнее за счет высокой частоты кадров.

Уилл Смит в фильме играет сразу две роли: себя настоящего и молодую версию себя. Молодой герой — это полностью смоделированная на компьютере копия актера. По словам специалистов по визуальным эффектам, создание цифровой копии человека — это самая сложная задача на сегодняшний день. Также для съемок использовали настолько мощные камеры, которые улавливали малейшее движение мышц актеров, что невозможно было использовать обычный грим. Для фильма был разработан специальный полупрозрачной грим.

Снял фильм тайваньский режиссер Энг Ли — обладатель трех премий «Оскар», за фильмы «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Горбатая гора» и «Жизнь Пи». Премьера «Гемини» состоится в России 10 октября.