Тюмень, 19 сентября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Прожиточный минимум пенсионера в Тюменской области в 2020 году будет ниже, чем в целом по стране. Он составит 9 250 рублей в месяц, тогда как прожиточный минимум пенсионера в РФ планируется в размере 9 311 рублей. Об этом стало известно на заседании региональной думы 19 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Просите

За данный размер прожиточного минимума пенсионера проголосовали 37 депутатов из 47 участвовавших. Закон принят большинством голосов при возражении отдельных депутатов, отметил спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Напомним, средний прожиточный минимум пенсионера Тюменской области в 2019 году составляет 8 411 рублей, тогда как средний прожиточный минимум пенсионера в России — 8 846 рублей.