Владикавказ, 19 сентября, 2019, 15:31 — ИА Регнум. В Северной Осетии совершено жестокое преступление. Местный житель устроил сцену ревности своей жене прямо у нее на работе. Устроив скандал, 31-летний муж нанес ей несколько ударов ножом, после чего скрылся с места преступления, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Mr Seb Нож

Инцидент произошел 18 сентября, около 15:00. С места происшествия раненую доставили в реанимацию республиканской клинической больницы. Она находится в тяжелом состоянии. Ее ревнивца-мужа разыскали. Он задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Стоит отметить, что подозреваемый нанес своей жене не менее 10 ударов ножом. Ряд СМИ пишет о том, что в прошлом он работал в полиции.