Санкт-Петербург, 19 сентября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. За январь-август 2019 года в Санкт-Петербурге произошло 4119 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 130 человек, еще 4957 человек получили ранения различной степени тяжести. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября сообщила журналистам начальник 5 отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова.

Дарья Драй ИА REGNUM Нарушение ПДД

Она отметила, что показатели аварийности на дорогах Петербурга выросли, при этом тяжесть последствий ДТП снизилась.

«Основными видами ДТП в городе по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. 80% дорожных аварий происходит по вине водителей транспортных средств. Основные причины дорожных аварий — несоблюдение очередности проезда на перекрестках и правил проезда пешеходных переходов», — рассказала Татьяна Суслова.

В региональном УГИБДД зафиксировали в 2019 году рост числа ДТП, которые происходят по вине молодых водителей (стаж вождения менее двух лет). Также молодые водители все чаще садятся за руль в нетрезвом состоянии, провоцируя ДТП. По их вине погибли 18 человек.

В целом количество ДТП, которые происходят по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, в текущем году снизилось на четверть. При этом тяжесть последствий этих ДТП наоборот возросла. Примерно каждый четвертый погибший в Санкт-Петербурге участник дорожного движения погиб по вине нетрезвого водителя.

Три с половиной тысячи нетрезвых нарушителей ПДД лишены водительских прав. По сравнению с прошлым годом, их число увеличилось. Татьяна Суслова напомнила, что вождение в нетрезвом виде карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на полтора года. А если подобное нарушение повторяется, то водитель несет уже уголовную ответственность.

Количество аварий, связанных с наездом на пешеходов, в Петербурге снижается. Незначительно увеличилось количество ДТП, произошедших по вине пешеходов. Основной причиной этих происшествий является то, что пешеходы предпочитают пересекать проезжую часть не в зоне пешеходного перехода, а в зоне его видимости, не дойдя до «зебры» 5−10 метров.

Особое внимание дорожная полиция обращает на ДТП с участием каршеринговых автомобилей. За восемь месяцев этого года произошло 18 ДТП с участием таких автомобилей, в результате чего пострадали 24 человека (погибших нет; среди пострадавших есть 1 несовершеннолетний).

Татьяна Суслова отмечает, что в каждом десятом ДТП в Петербурге страдают несовершеннолетние участники. В этом году в 400 ДТП погибли пять детей, а 440 детей получили ранения различной степени тяжести. Количество погибших несовершеннолетних в этом году возросло. Чаще всего ДТП с участием детей происходят во дворах и на нерегулируемых пешеходных переходах.

Как подсчитали в полиции, 80% ДТП происходят из-за несоблюдения скоростного режима, поэтому с августа этого года сотрудники ГИБДД в ручном режиме с помощью мобильных комплексов фиксируют нарушения скоростного режима.

Также на регулярной основе проводятся профилактические рейды (например, «Нетрезвый водитель»).