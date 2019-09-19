Воронеж, 19 сентября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. X Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня 2020 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, 19 сентября художественный руководитель Воронежского камерного театра и Международного Платоновского фестиваля искусств Михаил Бычков сообщил главе региона Александру Гусеву на встрече в облправительстве.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Александр Гусев встретился с художественным руководителем Воронежского камерного театра и Международного Платоновского фестиваля искусств

На встрече также обсуждался формат проведения фестиваля. Как отмечалось, в рамках открытия фестиваля, как и в 2019 году, состоится масштабное уличное шоу. Обещают в 2020 году вернуть в программу и Театральный парад — он пройдёт вечером 12 июня по проспекту Революции.

Девятый Платоновский фестиваль искусств проходил в Воронеже с 1 по 16 июня. Традиционно фестиваль проводился по нескольким направлениям — музыка, театр, выставки, литература. В этом году в фестивале приняли участие представители 17 стран: Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Кабо-Верде, Литвы, Португалии, России, США, Франции, Швейцарии, ЮАР, Южной Кореи. В связи со 120-летием со дня рождения Андрея Платонова особое место в программе заняла «Платоновская программа».