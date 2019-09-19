Москва, 19 сентября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Автопроизводитель First Automobile Works (FAW) из Китая планирует представить на российском авторынке бюджетный седан Besturn B30. Об этом сообщается на официальном сайте китайского бренда.

Motor1 FAW Besturn B30

«Скоро в продаже (Besturn B30 — ред.) от 549 000 рублей», — сообщается на главной странице портала FAW.

Таким образом, эта модель станет второй среди самых дешёвых иномарок на авторынке России. Дешевле будет только японский седан Datsun on-DO. Однако вполне возможно, что названная стоимость является маркетинговым ходом, учитывающим разные акции и специальные предложения, без которых автомобиль будет стоить гораздо дороже.

Напомним, в августе 2019 года реализация новых машин компании First Automobile Works в РФ выросла на 43% до 175 автомобилей. При этом за первые восемь месяцев 2019 года продажи автомобилей FAW в России снизились на 23%, до 750 единиц.

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