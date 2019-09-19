Москва, 19 сентября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Инна Святенко избрана членом Совета Федерации РФ от Московской городской думы седьмого созыва, передаёт 19 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инна Святенко

Её кандидатуру утвердили при помощи тайного голосования.

За кандидатуру Святенко проголосовало 27 депутатов Мосгордумы, против — 14, ещё 3 бюллетеня для тайного голосования было уничтожено. По итогам голосования Святенко была наделена полномочиями члена Совета Федерации России от Мосгордумы.