Санкт-Петербург, 23 сентября, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Майский указ президента РФ содержит распоряжение увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году. Времени осталось совсем немного, а что возить в таких количествах вдоль арктического фасада страны — всё еще неясно. О возможных ответах на этот вопрос рассуждает в своей статье автор ИА REGNUMВалентин Юшкевич.

М. Черкасов. rus-arc.ru Во власти льда

На Двенадцатом международном форуме «Транспортный потенциал» в ходе специальной сессии обсуждались и проблемы Севморпути. Проблема наращивания грузоперевозок была основной для выступавших докладчиков, из которых первым был начальник отдела Росатома «Атомфлот» Сергей Стрельников. Стрельников рассказал о том, что суда, способные возить грузы по СМП, его подразделением строятся и будут готовы в нужных количествах к указанному сроку, только вот влиять на грузоперевозки в большей степени будут те, кто работает на суше.

От успехов компаний «Новатэк», «Газпромнефть», «Норникель» и других, работающих в Арктическом регионе, будет зависеть — появится ли, что возить. Но, по оценке Стрельникова, к 2024 году на указанные президентом 80 млн тонн никак не выйти, максимум — 55 млн тонн стабильного грузооборота. С ним согласились и другие докладчики, выступавшие на ту же тему. Бывший первый замгубернатора Мурманской области Алексей Тюкавин, эксперт с 40-летним стажем, обратил внимание на странность сложившегося вокруг СМП «натурального хозяйства». Нет взаимодействия между компаниями: те, кто добывает ресурсы — сами же строят себе флот, порты и т. д. Между тем кооперация — вроде той, которую показал «Совкомпфлот» и «Новатэк», может оказаться гораздо более перспективной. Впрочем, есть одна хитрость.

Читайте статью Валентина Юшкевича «Севморпуть: будет ли выполнен указ президента?».