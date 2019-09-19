Москва, 19 сентября, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, позволяющий принудительно взыскать с работодателя долги по заработной плате сотрудникам, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Зарплата

В частности, правительство предлагает наделить госинспекторов труда правом принимать внесудебное решение о взыскании с работодателей средств, которые были начислены, но не были выплачены работнику в срок. Госинспектор будет оформлять это в виде исполнительного документа и направлять работодателю. Если в течение месяца работодатель не исполняет это предписание, документ направляется в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.

Как отмечают в правительстве, такие нормы снизят количество задержек по зарплатам гражданам.