Ижевск, 19 сентября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. В концерне «Калашников» констатировали наличие проблем со сбытом гражданского оружия на территории России. Об этом заявил замглавы концерна Михаил Ненюков на Форуме оружейников в Ижевске.

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«История наша с рынком гражданского стрелкового оружия — все те проблемы, которые сейчас описали, они действительно очень серьезно бьют по концерну, и у нас серьезные проблемы с тем, что у нас практически сейчас забита вся сбытовая сеть нашими изделиями», — цитирует представителя компании «Интерфакс».

По словам Ненюкова, в «тяжелейшей» ситуации на рынке необходимо не только продавать изделия, но и находить новые площадки сбыта продукции. Он добавил, что с аналогичными проблемами сталкивается также дочерняя структура концерна — Ижевский механический завод.

Замлавы «Калашникова» уточнил, что по итогам 2018 года доля гособоронзаказа на предприятии составила 47%.

«У нас все больше и больше вводятся ограничения внутри страны на распространение, реализацию гражданского оружия, это внешние проблемы. И внутренних очень много», — заключил Ненюков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в ходе первого дня форума представители предприятий ОПК обсудили лучшие практики конверсии.

Замглавы научно-производственного объединения (НПО) «Конверсия» Иван Бежанов говорил, что перевод оборонных предприятий на выпуск товаров народного потребления позволяет увеличить доходы компаний и выходить на новые рынки сбыта. Он полагает, что в настоящее время открываются прекрасные перспективы на рынке национальных проектов. Однако, по его мнению, необходимо возобновить гособоронзаказ, в том числе и на гражданскую продукцию.