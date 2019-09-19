Калуга, 19 сентября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. В Калуге учащиеся школы-интерната № 5 стали первыми посетителями военно-исторического центра открытого в отреставрированном здании «Палаты Торубаева и ворота» (Дом Малинина). Для школьников было организовано интерактивное занятие «Письмо сквозь время», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Admoblkaluga.ru Для школьников было организовано интерактивное занятие «Письмо сквозь время».

По информации главы ведомства Павла Суслова, уникальный объект культурного наследия федерального значения «Палаты Торубаева и ворота» (Дом Малинина) был построен в первой половине XVIII века купцами Торубаевыми — владельцами калужской парусной фабрики. В отреставрированном доме с 1913 по 1933 год проживал известный калужский историк-краевед Дмитрий Малинин.

В настоящее время в здании открыт военно-исторический центр, а также работает калужское региональное отделение Российского военно-исторического общества.