Москва, 19 сентября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Россия намерена укрепить сотрудничество с Нигером по военно-технической части. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с главой МИД Нигера Каллой Анкурао.

Солдаты вооружённых сил Нигера на учениях

«У нас есть хорошие перспективы для развития военного и военно-технического сотрудничества на основе межправительственных соглашений, которые были подписаны в 2017 году. И есть интерес к тому, чтобы развивать взаимодействие по оказанию помощи соответствующим структурам Нигера в оснащении и подготовки кадров в борьбе с терроризмом», — заявил Лавров.

Россия намерена поощрять и образовательные обмены — как по гражданским специальностям, так и по военным.

«Есть и хорошие планы по укреплению сотрудничества в подготовке военных Нигера и правоохранительных кадров. Сейчас несколько десятков военнослужащих проходят соответствующие курсы в вузах нашего Министерства обороны», — указал глава МИД России.