Одесса, Украина, 19 сентября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. В одесский порт зашёл американский десантный катамаран USNS Yuma, сообщил 19 сентября местный ресурс «Думская».

USNS Yuma

По данным журналистов, сначала корабль направлялся в порт города Поти, но власти Грузии по непонятной причине не разрешили ему зайти в грузинские территориальные воды. После этого американский корабль развернулся и направился в Одессу. Цель его визита неизвестна.

Напомним, USNS Yuma может принять на борт около 300 морских пехотинцев и 550 тонн снаряжения. Осадка судна составляет около четырёх метров, что позволяет ему действовать на мелководье.

Как сообщил телеканал 112.ua, ранее во Львовской области начались международные военные учения Rapid Trident — 2019, в которых участвуют около 500 представителей 14 стран мира, а также три тысячи украинских силовиков.

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