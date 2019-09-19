Тверской губернатор Руденя открыл цех горячего цинкования
Тверь, 19 сентября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Современный цех горячего цинкования российско-итальянской компании «Диэлектрические кабельные системы» открылся в Твери 19 сентября. Объем инвестиций в новый проект АО «ДКС» составил более 770 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, в церемонии запуска принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель главы представительства посольства Италии в Москве Гуидо Де Санктис, генеральный директор АО «ДКС» Дмитрий Колпашников, член Совета директоров «ДКС» Сандро Бергамо.
Гуидо Де Санктис назвал открытие нового цеха важным этапом в развитии экономического сотрудничества между Италией и Россией.
Мощность цеха горячего цинкования АО «ДКС» составляет 54 тыс. тонн оцинкованного металла в год. Сегодня в РФ работает около 20 предприятий, осуществляющих горячее цинкование. Это направление промышленности считается перспективным: в Европе около 90% строительных конструкций защищено от коррозии цинком, в городской инфраструктуре, железнодорожном и дорожном строительстве эта цифра достигает 100%.
Губернатор в сопровождении почётных гостей осмотрел также цех «ДКС» по выпуску низковольтного оборудования металлических и пластиковых корпусов, площадку по производству металлических шкафов, предназначенных для размещения и защиты электротехнических компонентов и складской комплекс.
АО «ДКС» основано в 1998 году, является ведущим производителем кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. Предприятие располагает несколькими фабриками в РФ, Италии, Венгрии, Румынии, Украине, Бразилии и Китае. Продукция компании использовалась при строительстве космодрома «Восточный», нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» и целом ряде других крупных российских и зарубежных объектов. Сегодня на производствах «ДКС» в Твери работают 2000 человек, новое производство даст дополнительно 50 рабочих мест. Поступления от предприятий «ДКС» в Твери в консолидированный бюджет региона в 2018 году составили 747 млн рублей.