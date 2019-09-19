Тверь, 19 сентября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Современный цех горячего цинкования российско-итальянской компании «Диэлектрические кабельные системы» открылся в Твери 19 сентября. Объем инвестиций в новый проект АО «ДКС» составил более 770 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, в церемонии запуска принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель главы представительства посольства Италии в Москве Гуидо Де Санктис, генеральный директор АО «ДКС» Дмитрий Колпашников, член Совета директоров «ДКС» Сандро Бергамо.

Пресс-служба правительства Тверской области Открытие нового цеха в Твери

«Открытие нового производства — большой вклад в российскую и региональную экономику. Сегодня на Тверской земле реализуются задачи, которые поставил президент России Владимир Путин, по увеличению экспорта несырьевой продукции. Они реализуются благодаря вашему труду, воплощению идей руководства компании, которые делают наше будущее. Среди проектов с участием вашего предприятия — Московский Кремль, космодромы, газопроводы. Желаю, чтобы эти строчки дополнялись международными объектами. И за пределами России компанию знали как крупного и надежного производителя и поставщика», — сказал Игорь Руденя.

Гуидо Де Санктис назвал открытие нового цеха важным этапом в развитии экономического сотрудничества между Италией и Россией.

«С открытием нового цеха «ДКС» может открыто соревноваться с компаниями, у которых за плечами более чем 100-летняя история. А «ДКС» достигла этого за два десятилетия», — добавил Сандро Бергамо.

Мощность цеха горячего цинкования АО «ДКС» составляет 54 тыс. тонн оцинкованного металла в год. Сегодня в РФ работает около 20 предприятий, осуществляющих горячее цинкование. Это направление промышленности считается перспективным: в Европе около 90% строительных конструкций защищено от коррозии цинком, в городской инфраструктуре, железнодорожном и дорожном строительстве эта цифра достигает 100%.

Губернатор в сопровождении почётных гостей осмотрел также цех «ДКС» по выпуску низковольтного оборудования металлических и пластиковых корпусов, площадку по производству металлических шкафов, предназначенных для размещения и защиты электротехнических компонентов и складской комплекс.

АО «ДКС» основано в 1998 году, является ведущим производителем кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. Предприятие располагает несколькими фабриками в РФ, Италии, Венгрии, Румынии, Украине, Бразилии и Китае. Продукция компании использовалась при строительстве космодрома «Восточный», нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» и целом ряде других крупных российских и зарубежных объектов. Сегодня на производствах «ДКС» в Твери работают 2000 человек, новое производство даст дополнительно 50 рабочих мест. Поступления от предприятий «ДКС» в Твери в консолидированный бюджет региона в 2018 году составили 747 млн рублей.