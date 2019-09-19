Амстердам, 19 сентября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В каталоге голландского продавца эксклюзивных машин Classic Youngtimers Consultancy появился эксклюзивный внедорожник Lamborghini Gallardo. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Motor Lamborghini Gallardo Offroad

Стоимость суперкара продавец оценил в 115 тысяч евро (около 8,2 млн рублей). Авто имеет увеличенный клиренс и пластиковые накладки на колесные арки. Создана модель на базе суперкара 2004 года.

Под капотом машины 500-сильный двигатель V10 рабочим объёмом 5 л. Он агрегатируется с 6-скоростным «роботом» E-Gear.

В предыдущей версии модель Gallardo с места до 100 км/ч разгонялась за 4,2 секунды. Максимальная скорость внедорожника составляла 309 км/ч.

Напомним, с января по июль 2019 года самое большое количество продаж марки Lamborghini зафиксировано в Москве. За семь месяцев в столице России была куплена 41 модель итальянской компании, что равно 47% от общего объема, проданных в России Lamborghini.

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